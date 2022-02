Αντιμέτωποι με τιμωρία από την Ρόμα έρχονται οι Τζανιόλο και Ελ Σαράουϊ που φέρονται να επέλεξαν να διασκεδάσουν το βράδυ του Σαββάτου παρά την ισοπαλία (2-2) με την Ελλάς Βερόνα.

Οι «τζιαλορόσι» απέτυχαν να πάρουν τη νίκη στο «Ολίμπικο», ο Ζοσέ Μουρίνιο αποβλήθηκε ξανά στην Serie A και παρ' όλα αυτά, οι Τζανιόλο και Ελ Σαράουϊ επέλεξαν να μην αφήσουν το Σαββατόβραδό τους να περάσει έτσι.

Όπως αναφέρει η Corriere dello Sport, οι δυο τους εθεάθησαν σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης μετά από το παιχνίδι με την Ελλάς Βερόνα.

Μάλιστα, παρά και το γεγονός πως η ομάδα είχε τέσσερα κρούσματα κορονοϊού και έχει υπάρξει οδηγία προς όλους να προσέχουν αρκετά στις συναναστροφές τους...

This is the video that’s circling around of Nicolo Zaniolo going to a club last night after Roma-Hellas Verona. A match where he did not play due to injury. pic.twitter.com/J1ZVqVsGVq