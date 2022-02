Ο θρύλος Τζιανλουίτζι Μπουφόν στα 44 του χρόνια έφτασε τους 500 αγώνες δίχως η εστία του να παραβιαστεί, καταγράφοντας με αυτόν τον τρόπο ένα σπουδαίο και μοναδικό ρεκόρ!

Στα 44 του χρόνια, ο Ιταλός τερματοφύλακας συνεχίζει να αγωνίζεται για λογαριασμό της Πάρμα στην Serie B και το Σάββατο (05/02) κατέγραψε ακόμη ένα τρομερό ρεκόρ.

Συγκεκριμένα ο «Τζίτζι» έφτασε τους 500 αγώνες χωρίς να δεχθεί γκολ! Αυτή τη φορά η Πάρμα αναδείχθηκε ισόπαλη, δίχως τέρματα, με την Μπενεβέντο και για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου, επαγγελματίας τερματοφύλακας έφτασε τα 500 παιχνίδια χωρίς να έχει παραβιαστεί η εστία του.

Το κατόρθωμα χωρίζεται σε 322 παιχνίδια με τη Γιουβέντους, 92 με την Πάρμα, 9 με την Παρί Σεν Ζερμέν και 77 με την εθνική Ιταλίας. Ένα ιστορικό ρεκόρ που δύσκολα θα καταφέρει άλλος πορτιέρε να ξεπεράσει.

Εκτός βέβαια από αυτό, ο 44χρονος Ιταλός γκολκίπερ, με 653 αγώνες είναι ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της Serie A, ξεπερνώντας τον Μαλντίνι, έχοντας μάλιστα κατακτήσει και 27 τίτλους, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν εννέα Scudetto (ρεκόρ τίτλων Serie A), πέντε Κύπελλα Ιταλίας, έξι Σούπερ Καπ, 1 Κύπελλο ΟΥΕΦΑ και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006.

Η μόνη διοργάνωση που δεν έχει καταφέρει να συμπεριλάβει στη λίστα του ο Μπουφόν, είναι το Champions League, παρόλο που έχει παίξει τρεις τελικούς με τη Γιουβέντους...

Gianluigi Buffon at the age of 44 becomes the first goalkeeper in recorded history to keep 500 Clean Sheets in official senior career football.



Incredible, Gigi. 🐐🤴 pic.twitter.com/aSZ6dyZDse