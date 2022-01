Επειτα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι η Βερόνα επικράτησε της Σασουόλο του Γιώργου Κυριακόπουλου και πάτησε δεκάδα. Ασίστ ο Κυριακόπουλος, χατ-τρικ ο Μπάρακ.

Το σκορ άνοιξε στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης Γκάντερ με κεφαλιά, ύστερα από ωραία σέντρα του Λάζοβιτς. Ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε ύστερα κι από εξέτασε VAR, λόγω οφσάιντ. Τελικά η Βερόνα πέτυχε το πρώτο της τέρμα στην αναμέτρηση στο 37’ όταν ο Μπαράκ με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα.

Λίγο πριν οι δύο ομάδες οδηγηθούν στα αποδυτήρια οι φιλοξενούμενοι διπλασίασαν τα τέρματα τους, με τον Μπάρακ να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα.

Στην επανάληψη, η Σασουόλο μείωσε σε 2-1 χάρη στο γκολ Σαμάκα, το οποίο δημιούργησε ο Κυριακόπουλος που σήμερα αγωνίστηκε στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Η απάντηση όμως των φιλοξενουμένων ήταν άμεση καθώς στο 57’ έκαναν τρία τα τέρματα τους χάρη στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μπαράκ. Οι γηπεδούχοι μπορεί να μείωσαν εκ νέου σε 2-3, ωστόσο η Βερόνα με νέο γκολ του Μπαράκ στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.

Το 2-4 ήταν και το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα, με την Βερόνα να «σκαρφαλώνει» στην 10η θέση της βαθμολογίας με 30 βαθμούς και να προσπερνά την Σασουόλο, η οποία υποχώρησε στην 11η με δύο βαθμούς λιγότερους.

Antonin Barak's game by numbers vs. Sassuolo:



65 touches

10 touches in opp. box

8 ball recoveries

8 passes into final⅓

7 shots

3 shots on target

3 goals

2 take-ons completed

2 chances created

1 assist



Hat-trick hero. 🎩 pic.twitter.com/a6fLTS7g7I