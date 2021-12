Μπουφόν: Η Πάρμα καλεί τους οπαδούς να παίξουν μαζί του στο «πέτρα, ψαλίδι, χαρτί»! (vid)

Μια τρομερή πρωτοβουλία πήρε η Πάρμα και καλεί τους οπαδούς να τα βάλουν με τον... βασιλιά του «πέτρα, ψαλίδι, χαρτί», Τζιανλουίτζι Μπουφόν, δηλώνοντας συμμετοχή σε τουρνουά για φιλανθρωπικό σκοπό!

O «Τζίτζι» είναι ο απόλυτος πρωταθλητής στο συγκεκριμένο παιχνίδι και έχουν γίνει viral τα βίντεο που έχουν δημοσιευθεί όταν εκείνος... διαλύει τους συμπαίκτες του με χαρακτηριστική ευκολία όταν επιλέγουν να παίξουν.

Αυτή τη φορά η Πάρμα έκανε μια ιδιαίτερη και πολύ ευφυή κίνηση να διοργανώσει ένα μικρό τουρνουά.

Καλεί τους οπαδούς της ομάδας να παίξουν απέναντι στον Μπουφόν το «πέτρα, ψαλίδι, χαρτί» και τα χρήματα από τη συμμετοχή τους θα διατεθούν όλα προς φιλανθρωπικά ιδρύματα, ελέω και των εορταστικών ημερών της περιόδου των Χριστουγέννων...

Fancy taking on the six Crociati pictured below in a game of Chinese Mora? 🖐️🎁



Make a bid 🔗 https://t.co/drt3UyomT9

More info 📰 https://t.co/71ELEJYhFI#ForzaParma #CrociatiAdvent pic.twitter.com/OgqWDfCjH3