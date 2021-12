Ρόμα: Δεν τίθεται θέμα απόλυσης του Μουρίνιο

Απόλυτη στήριξη στον Ζοσέ Μουρίνιο φαίνεται ότι έχουν οι ιθύνοντες της Ρόμα, παρά το γεγονός ότι το έργο του Πορτογάλου τεχνικού δεν έχει αποδώσει ακόμα καρπούς στους «τζιαλορόσι».

Οταν η Ρόμα ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ζοσέ Μουρίνιο το περασμένο καλοκαίρι επικράτησε παροξυσμός στις τάξεις των οπαδών της ιταλικής ομάδας. Ο Πορτογάλος τεχνικός ξεκίνησε ιδανικό το έργο του στους «τζιαλορόσι», καταγράφοντας μάλιστα κι έξι συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Ωστόσο, λίγους μήνες αργότερα, η Ρόμα έχει απομακρυνθεί αρκετά από τους στόχους της και πόσω μάλλον από την βαθμολογία στη Serie A, μιας και είναι στην έβδομη θέση με 25 βαθμούς.

Παρ' όλα αυτά ο Μουρίνιο έχει την απόλυτη στήριξη της διοίκησης, η οποία μάλιστα σκοπεύει τον Γενάρη να ενισχύσει το ρόστερ, προκειμένου να παρουσιαστεί ανταγωνιστικό, μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Ετσι, δεν τίθεται καν θέμα απόλυσης του «Special One», του οποίου άλλωστε το συμβόλαιό του με την Ρόμα εκπνέει τον Ιούνιο του 2024.

