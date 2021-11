Τρομερή ατάκα Μουρίνιο για τον Φέλιξ: «Του χρωστάω ένα ακριβό ζευγάρι παπουτσιών» (vid)

Ο Φέλιξ Αφένα-Γκιάν ήταν αυτός ο οποίος έδωσε στη Ρόμα το πολύτιμο τρίποντο, απέναντι στη Τζένοα και ο Ζοσέ Μουρίνιο θέλησε να τον αποθεώσει με έναν ξεχωριστό τρόπο.

Η Ρόμα σκαρφάλωσε ξανά στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας με 22 βαθμούς, ύστερα από τη σπουδαία νίκη που κατάφερε να πάρει επί της Τζένοα, με 2-0, χάρη στα γκολ που σημείωσε ο 18χρονος Φέλιξ Αφένα-Γκιάν.

Ο νεαρός Γκανέζος επιθετικός σκόραρε δύο φορές σε διάστημα 12 λεπτών και με αυτόν τον τρόπο χάρισε στην ομάδα του, τους τρεις βαθμούς. Μάλιστα, έγινε ο πρώτος παίκτης γεννημένος το έτος 2003 που βρίσκει δίχτυα σε αγώνα της Serie A.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Ζοσέ Μουρίνιo έδωσε μία ξεχωριστή υπόσχεση στον Φέλιξ Αφένα-Γκιάν, λέγοντας πως του οφείλει ένα ζευγάρι παπουτσιών...

"Έτρεξε προς τα μένα μετά από το δεύτερο γκολ επειδή του είχα υποσχεθεί πως θα του αγοράσω ένα ζευγάρι παπουτσιών που του αρέσουν πολύ και είναι πολύ ακριβά, κοστίζουν γύρω στα 800 ευρώ. Ήρθε προς τον πάγκο για να μου θυμίσει την υπόσχεση που είδα δώσει. Το πρωί της Δευτέρας θα πρέπει να πάω σε ένα κατάστημα για να του αγοράσω τα παπούτσια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος τεχνικός, ενώ από την πλευρά του ο Φέλιξ αποθέωσε τον προπονητή του.

«Αιερώνω τα γκολ μου στους συμπαίκτες μου και στον προπονητή και κυρίως στη μητέρα μου που είναι στην Γκάνα και την αγαπώ πολύ. Ο Μουρίνιο είναι μεγάλος προπονητής, με βοηθάει να βελτιώνομαι μέρα με τη μέρα και τον ευχαριστώ για αυτό".

Genoa-Roma 0-0, min 75.

Complicated moment.



José Mourinho decides to play Felix Afena Gyan ⭐️

[…he also had Zaniolo available on the bench!]



Date of birth: 19/02/2003 🇬🇭



Min 82. Goal Felix.



Min 95. Goal Felix.



Celebrates jumping on Mourinho.



First 2003 to score in Serie A. pic.twitter.com/3ZqwgYtwQC