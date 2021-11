Ντούσαν Βλάχοβιτς, το «πολυβόλο» της Φιορεντίνα που κοντράρει Χάαλαντ και Λεβαντόφσκι (vids)

Ο Ντούσαν Βλάχοβιτς, πρόσφατα πρόσθεσε ακόμα τρία τέρματα στην εντυπωσιακή του φετινή σεζόν και στα 21 του χρόνια αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ποδοσφαίρου.

Παρά τις εκπληκτικές περυσινές αλλά και φετινές εμφανίσεις, το όνομα του Ντούσαν Βλάχοβιτς δεν ακούγεται όσο θα έπρεπε. Ο Σέρβος επιθετικός της Φιορεντίνα αποτελεί τη δεδομένη στιγμή έναν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές σε αυτές τις ηλικίες για τη θέση του φορ στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Διαθέτει όλο το πακέτο και σε λίγα χρόνια, αν όχι από τη νέα σεζόν, θα αγωνίζεται σε κάποια από τα μεγαθήρια της Ευρώπης. Βέβαια, η Φιορεντίνα αναγνωρίζει το ταλέντο του, γι’ αυτό και τον αξιώνει πάνω από 100 εκατομμύρια για την παραχώρησή του. Από την άλλη δε, οι οπαδοί των «βιόλα» δεν έχουν και την καλύτερη πλέον, γνώμη για εκείνον, καθώς αρνείται να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο. Ο νεαρός επιθετικός πάντως από την πλευρά του, συνεχίζει το... βιολί του και σκοράρει ακατάπαυστα.

Στο πρόσφατο παιχνίδι της ομάδας απέναντι στην Σπέτσια, σημείωσε χατ-τρικ και με αυτόν τον τρόπο την βοήθησε να σκαρφαλώσει στην 5η θέση της βαθμολογικής κατάταξης και στο -1 από την πρώτη τετράδα. Μετά τα τρία τέρματα που πέτυχε ο νεαρός φορ, έφτασε τα οκτώ στο πρωτάθλημα και είναι ο δεύτερος σκόρερ με τα περισσότερα πίσω από τον Τσίρο Ιμόμπιλε της Λάτσιο.

Επίσης, έφτασε τα 25 τέρματα στο πρωτάθλημα μέσα στο 2021 κι έτσι είναι στην τρίτη θέση του ευρωπαϊκού top-5 μέσα στο εν λόγω ημερολογιακό έτος, πίσω μόνο από Χάαλαντ (26) και Λεβαντόφσκι (36)! Το αξιοσημείωτο όμως της υπόθεσης είναι ότι έγινε ο δεύτερος παίκτης που φτάνει σε τέτοιο αριθμό, με τον θρυλικό Κερτ Ρόλαντ Χάμριν να είναι ο μοναδικός που το έχει καταφέρει δύο φορές (25 το 1959 και 27 το 1960).

2⃣0⃣2⃣1⃣ - Dusan Vlahovic (@acffiorentina) has scored 25 Serie A goals in 2021.



This ranks him 3rd for most goals in Europe's top 5⃣ divisions this year



36 - Robert Lewandowski🇵🇱

26 - Erling Haaland🇳🇴

25 - Dusan Vlahovic🇷🇸 (+3)

24 - Karim Benzema🇫🇷

23 - Lionel Messi🇦🇷 pic.twitter.com/32QIDr3JLb October 31, 2021

🔟 | A perfect display!



Dušan Vlahović vs Spezia:



👌 39 touches

⚽️ 3 goals

🥅 6 shots/6 on target

🎯 1 big chan. created

🔑 3 key passes

💨 1/2 successful dribbles

⚔️ 4/5 ground duels won

📈 10 SofaScore rating



Another brilliant outing for the young star! 🌟#FiorentinaSpezia pic.twitter.com/J8n03zQt1O — SofaScore (@SofaScoreINT) October 31, 2021

Εγραφε ιστορία πριν καν ενηλικιωθεί

Ο Ντούσαν Βλάχοβιτς ξεκίνησε ωστόσο να γράφει ιστορία από πολύ μικρή ηλικία και συγκεκριμένα στα 13 του. Τότε που η παρουσία του στις ακαδημίες της Μπέογκραντ, τον μετέτρεψαν σε έναν πραγματικό «killer». Μία επιτυχημένη παρουσία του σε τοπικό τουρνουά, έκαναν τους ιθύνοντες της Παρτιζάν να ενδιαφερθούν για την περίπτωσή του, προλαβαίνοντας τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος είχε μπει κι αυτός δυνατά στο παιχνίδι για την απόκτηση του. Τελικά, το 2014 ο Βλάχοβιτς ντύνεται με τα χρώματα της Παρτιζάν και συνέχισε το έργο του στο σκοράρισμα.

Σε ηλικία 16 ετών, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την ομάδα της Σερβίας κόντρα στον σύλλογο με τον οποίο ανδρώθηκε, την Μπέογκραντ κι έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Παρτιζάν που αγωνίστηκε με την πρώτη ομάδα σε επίσημο παιχνίδι. Το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι ότι χρειάστηκαν μόλις τέσσερα παιχνίδια προκειμένου να πανηγυρίσει το πρώτο του τέρμα και να γίνει επίσης νεότερος που πετυχαίνει γκολ με την Παρτιζάν. Βέβαια, πριν ανοίξει λογαριασμό, ο Ίβαν Τόμιτς τον είχε εμπιστευτεί στο ντέρμπι της χώρας, κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Με τη συμμετοχή του στο μεγάλο αυτό ντέρμπι, ο Βλάχοβιτς έσπασε κάθε ρεκόρ καθώς έγινε νεότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε σε ένα τέτοιο ματς.

Dušan Vlahović at the age of 16:



✅signed his 1st professional contract with Partizan



✅got the jersey number 9



✅became the youngest debutant in Partizan's history



✅became the youngest goalscorer in Partizan's history



✅became the youngest player in the Eternal derby



💎🇷🇸 pic.twitter.com/9hpNoii57U — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) July 29, 2021

Καυτός με το... καλημέρα στη Φιορεντίνα

Τα 27 παιχνίδια που κατέγραψε με τον σερβικό σύλλογο, ήταν αρκετά προκειμένου να ελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών ομάδων. Η Φιορεντίνα, όμως ήταν αυτή η οποία κέρδισε τη μάχη και τον ένταξε στο ρόστερ της το καλοκαίρι του 2018, έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Βλάχοβιτς δεν βούτηξε απευθείας στα βαθιά καθώς χρειάστηκε 22 ματς να αγωνιστεί στην Πριμαβέρα του συλλόγου κι έπειτα να αποδείξει ότι η θέση του ανήκει στην πρώτη ομάδα των «βιόλα». Σε ηλικία 18 ετών, ο Σέρβος επιθετικός σκόραρε 20 (!) τέρματα με την δεύτερη ομάδα και ήταν έτοιμος πλέον για την εκτόξευση της καριέρας του.

Το ξεκίνημα του με την πρώτη ομάδα της Φιορεντίνα δεν ήταν ιδανικό, καθώς χρειάστηκε χρόνος προκειμένου να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Με την πάροδο του χρόνου όμως, ο 21χρονος στράικερ έβρισκε τα πατήματά του και βοηθούσε όλο και περισσότερο την ομάδα. Ενδεικτικό ότι την περυσινή σεζόν κατάφερε να «ματώσει» 21 φορές τα αντίπαλα δίχτυα, σε 40 εμφανίσεις που κατέγραψε σε όλες τις διοργανώσεις. Φέτος, συνεχίζει το έργο του από εκεί που το άφησε. Μετά το πρόσφατο χατ-τρικ που πέτυχε απέναντι στη Σπέτσια, έφτασε τα 10 τέρματα σε 12 παιχνίδια, έχοντας παράλληλα και 1 ασίστ.

Ο Χάαλαντ και ο Ρονάλντο

Το όνομα του Βλάχοβιτς έχει συγκριθεί αρκετές φορές με αυτά των Έρλινγκ Χάαλαντ αλλά και Κιλιάν Μπαπέ. Από την πλευρά του ωστόσο, ο νεαρός αστέρας προσπαθεί να βελτιώνεται καθημερινά στις προπονήσεις, προκειμένου να τους ξεπεράσει και να γράψει την δική του ιστορία. Αλλωστε όπως ο ίδιος έχει πει πρότυπο του είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

«Προσπαθώ να βελτιώνομαι κάθε μέρα. Πάντα δοκιμάζω διαφορετικά πράγματα στην προπόνηση. Το κόλπο είναι να επαναλαμβάνεις τις ίδιες κινήσεις ξανά και ξανά. Ο Ρονάλντο θέλει πάντα να βελτιώνεται. Αυτό είναι το μυστικό των πρωταθλητών. Νιώθω την ευθύνη. Είσαι μεγάλος παίκτης αν βάλεις δύο γκολ στην ηλικία μου. Ομως είσαι αποτυχημένος αν δεν σκοράρεις σε δύο ματς. Ξέρω πως πάει, είμαι συγκεντρωμένος και έχω τα πόδια μου στο έδαφος. Δεν ξέρω που θα φτάσω, όμως δεν θέλω να μετανιώσω για τίποτα.

Παρακολουθώ τον Χάαλαντ. Προσπαθώ να καταλάβω τα τελειώματα και τον τρόπο που κινείται. Μετά δίνω βάση στα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες μου. Μπορεί να ακούγεται αλαζονικό, όμως με αφοσίωση, μπορώ να φτάσω εκεί».

Dusan Vlahovic has scored 25 Serie A goals in 2021 for Fiorentina.



After another hat-trick today he has now scored the 3rd most goals in Europe's top five leagues this year, behind Erling Haaland and Robert Lewandowski.



21-years-old. 🔥 pic.twitter.com/WQ4BqoR68X — Footy Accumulators (@FootyAccums) October 31, 2021

Οι «σειρήνες» και η ανανέωση

Ο Ντούσαν Βλάχοβιτς είναι το σπουδαιότερο περιουσιακό στοιχείο των «βιόλα». Επιθυμία της διοίκησης είναι ο νεαρός άσος να συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της Φιορεντίνα για πολλά ακόμα χρόνια, αλλά ο ίδιος φαίνεται πως έχει πάρει ήδη την απόφασή του. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες των ιθυνόντων του συλλόγου για ανανέωση, ο νεαρός επιθετικός θέλει να ανοίξει νέο κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική του καριέρα, μακριά από τη Φλωρεντία.

Ομάδες όπως η Μίλαν, η Γιουβέντους αλλά και η Ρόμα έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για τον Βλάχοβιτς και δεν αποκλείεται το προσεχές καλοκαίρι να κινηθούν για την απόκτηση του. Τη δεδομένη χρονική στιγμή η «Γηραιά Κυρία» του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι φαίνεται πως έχει το προβάδισμα για να αποκτήσει ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ποδοσφαίρου.

Οι «Βιόλα» κατανοώντας πως ο παίκτης τους αργά ή γρήγορα θα αποχωρήσει από την ομάδα θέλουν να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερα οφέλη. Ειδικά από τη στιγμή που η χρηματιστηριακή αξία του υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Η Φιορεντίνα πάντως δεν θα τον αφήσει να δει την πόρτα της εξόδου αν δεν φτάσει στα γραφεία της πρόταση η οποία να αγγίζει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Σε κάθε περίπτωση πάντως αργά ή γρήγορα ο Βλάχοβιτς θα κάνει το βήμα παραπάνω και όποια ομάδα επενδύσει σε αυτόν δύσκολα θα βγει χαμένη. Ο μάνατζερ του άλλωστε έχει ξεκαθαρίσει εδώ και καιρό την κατάσταση...

«Ο Βλάχοβιτς δεν θα υπογράψει καμία ανανέωση με τη Φιορεντίνα. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να διαπραγματευτούμε για νέο συμβόλαιο. Γι’ αυτό τον λόγο δεν μιλάμε ούτε με τη διοίκηση της ομάδας, ούτε με τους δημοσιογράφους».

Dušan Vlahović [21 years old] with an hattrick today. 8 goals in 11 Serie A games this season - it’s 25 goals in 34 games in 2021. 🌪🇷🇸



He decided to turn down Fiorentina proposal to extend the contract and he could leave the club in January/summer.



Fantastic striker. #Vlahovic pic.twitter.com/H4lno5wJKT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 31, 2021

Η σχέση του με τους οπαδούς

Από τη μέρα που δημοσιοποιήθηκε ότι δεν θα βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο, οι σχέσεις του με τους οπαδούς της Φιορεντίνα άλλαξαν προς το χειρότερο. Πριν από μερικές εβδομάδες όταν η ομάδα του ηττήθηκε από την Βενέτσια με 1-0, οι οπαδοί των «βιόλα» τα έβαλαν με τον Βλάχοβιτς, προς τον οποίο πέταξαν και το κοντάρι μιας σημαίας. Χρειάστηκε, μάλιστα, η παρέμβαση άλλων παικτών, για να ηρεμήσει η κατάσταση. Το «#VlahovicOut» ήταν το νούμερο ένα στα trends στο διαδίκτυο, αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο την δυσαρέσκεια που υπάρχει ακόμα και σήμερα τις τάξεις των οπαδών των «βιόλα» σχετικά με το θέμα της ανανέωσης του.

Οι οπαδοί των «βιόλα» δεν έμειναν όμως μόνο εκεί, καθώς άρχισαν να βομβαρδίζουν τα social media με μηνύματα για τον Σέρβο. Μηνύματα όχι αγάπης, όμως, πλέον αλλά μίσους. Οπως «Είσαι τσιγγάνος. Μακριά από τη Φλωρεντία όποιος δεν θέλει να μείνει», «Προκαλείς αηδία εσύ και ο μπ@σταρδος μάνατζέρ σου. Εύχομαι η επόμενη ομάδα σου να μην είναι η Γιούβε. Το νου σου, αγαπητέ Ντούσαν», «Ελπίζουμε να τραυματιστείς στον χιαστό bimbo di merda», ήταν μερικά από τα μηνύματα στο διαδίκτυο...

Το βέβαιο ωστόσο είναι ότι ο ο Σέρβος επιθετικός θεωρείται και όχι άδικα ένας εκ των κορυφαίων της γενιάς του και θα συνεχίσει να γράφει ιστορία με όποια ομάδα κι αν αγωνίζεται...