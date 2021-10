Μπουφόν: Στα 43 του παραμένει «κέρβερος», απέκρουσε πέναλτι και βοήθησε στη νίκη της Πάρμα (vids)

Ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν έδειξε στο ματς με την Τσιταντέλα πως και στα 43 του είναι ικανότατος, αποκρούοντας πέναλτι στο 12ο λεπτό για να ωθήσει την Πάρμα στη νίκη με το τελικό 2-1.

Ο «Τζίτζι» έπεσε ολόσωστα στην αριστερή του γωνία στην εκτέλεση του πέναλτι από τον Αντονούτσι στο ματς της Πέμπτης, βγήκε νικητής και πανηγύρισε έξαλλα για την επιτυχία του, με την υπόλοιπη ομάδα να παίρνει το μήνυμα και να φτάνει στη νίκη.

Στο 23ο λεπτό ο Βάσκες και στο 59' ο Μπενέντιτσακ ήταν εκείνοι που σκόραραν για τους «παρμέντσι», με τον Μπαλντίνι στο 78' να μειώνει στο τελικό 2-1 της αναμέτρησης.

Μάλιστα, στο δεύτερο πέναλτι της Τσιταντέλα πάλι ο Μπουφόν έπεσε σωστά και έφτασε κοντά στο μπλοκάρισμα, αλλά η μπάλα του έφυγε και πήγε στο βάθος της εστίας του.

Δείτε το βίντεο με την απόκρουση του Μπουφόν:

Another day, another decisive save from Buffon for Parma... 🐐pic.twitter.com/Hmfj7GVuqh