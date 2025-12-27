Ακόμα μία ήττα για τη Φιορεντίνα, αυτή τη φορά με 1-0 από την Πάρμα, με τους Βιόλα να συνεχίζουν να βρίσκονται στον πυθμένα της βαθμολογίας στη Serie A.

Η Φιορεντίνα δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στις νίκες στη Serie A κι επέστρεψε αμέσως στις παλιές συνήθειές της. Οι Βιόλα πλήρωσαν ξανά την αναποτελεσματικότητά τους και έφυγαν με άδεια χέρια από το ματς με την Πάρμα, γνωρίζοντας την ήττα με 1-0 σε ένα παιχνίδι που, βάσει εικόνας, δεν άξιζε και τόσο να το χάσουν.

Η ομάδα του Βανόλι είχε τον έλεγχο για μεγάλα διαστήματα στο πρώτο ημίχρονο κι έδειξε διάθεση να επιβάλει τον ρυθμό της, ενώ υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες και για πέναλτι που δεν της δόθηκε. Ο Μπερναμπέ βρήκε τον Παρίζι μέσα στην περιοχή, με τον διαιτητή Γκουίντα να αποφασίζει να αφήσει το παιχνίδι να συνεχιστεί κανονικά.

Στο δεύτερο μέρος, η Πάρμα ήταν πιο κυνική. Στο 48ο λεπτό, ο Πελεγκρίνο έβγαλε τη σέντρα στον Σόρενσεν, ο οποίος βρήκε δίχτυα για το 1-0.

🇮🇹 Parma 1-0 Fiorentina | Oliver Sørensen opens scoring for Parma pic.twitter.com/NAv1MdfGXK — Goals Xtra (@GoalsXtra) December 27, 2025

Ο Βανόλι προσπάθησε να αντιδράσει, ρίχνοντας στο γήπεδο φρέσκα πόδια για να ενισχύσει την επιθετική του γραμμή, όμως η Φιορεντίνα συνέχισε να σπαταλά τις ευκαιρίες της. Κιν, Πίκολι και Γκούντμουντσον δεν βρήκαν στόχο στις κλασικές ευκαιρίες που τους παρουσιάστηκαν στο δεύτερο μέρος.

Η Φιορεντίνα υποχρεώθηκε στη 10η ήττα της σε 17 αγωνιστικές στη Serie A, παραμένει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας και η απειλή του υποβιβασμού είναι πιο «ζωντανή» από ποτέ. Αντίθετα, η Πάρμα έφτασε τους 17 βαθμούς και πήρε πολύτιμη βαθμολογική «ανάσα».