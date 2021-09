Στρακόσια: Δάκρυσε από τη στήριξη του κόσμου της Λάτσιο (pics & vid)

Ο Θωμάς Στρακόσια δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του αντικρίζοντας την στήριξη των οπαδών της Λάτσιο μετά το τεράστιο λάθος που είχε κάνει στο παιχνίδι με την Γαλατασαράι στο Europa League.

Ο κίπερ της Λάτσιο στην προθέρμανση της αναμέτρησης με την Κάλιαρι, το απόγευμα της Κυριακής, είδε στην εξέδρα των οργανωμένων οπαδών της ομάδας του ένα μεγάλο πανό που απευθυνόταν προς εκείνον.

«Μιλιά γι' αυτούς· μόν' κοίτα τους και πέρνα» είχαν γράψει οι οπαδοί – από τη «Θεία Κωμωδία» του Δάντη Αλιγκιέρι – για να του δώσουν θάρρος ώστε να σταματήσει ν' ασχολείται με την κριτική και να επηρεάζεται, αφού έχει την ανάγκη να συνεχίσει δυνατός για το καλό της ομάδας.

Ο Στρακόσια αντικρίζοντας αυτό και έχοντας δεχθεί το δυνατό χειροκρότημα από τον κόσμο, δάκρυσε από συγκίνηση...

Strakosha che di sua spontanea volontà durante l'allenamento chiede scusa allo stadio, la curva che canta "olè olè olè, Thomas Thomas"

Lui che piange, la curva che riattacca a cantare per lui.



Non sarà un fenomeno e ha sbagliato ma poco fa dire. A me ha emozionato#LazioCagliari pic.twitter.com/t6vQgFQkLT