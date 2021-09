Ριμπερί: «Ζω για το ποδόσφαιρο, όχι για τα χρήματα» (pic)

Πανευτυχής για το νέο του ξεκίνημα με τη Σαλερνιτάνα είναι ο Φρανκ Ριμπερί, ο οποίος δήλωσε ανυπόμονος για να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του με τη νέα ομάδα.

Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός στο 38ο έτος της ηλικίας του, έβαλε την υπογραφή του σε μονοετές συμβόλαιο με τη νεοφώτιστη ομάδα της Serie A, με τη συμφωνία να περιλαμβάνει και ρήτρα αυτόματης επέκτασης για έναν ακόμη χρόνο, εάν φτάσει στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Οπως είναι λογικό, επικράτησε χαμός στην παρουσίασή του μπροστά στον κόσμο της ομάδας.

Από την πλευρά του ο Ριμπερί στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Σαλερνιτάνα, δήλωσε πανέτοιμος για το νέο του ξεκίνημα, τονίζοντας παράλληλα πως αν τον ενδιέφεραν τα χρήματα δεν θα υπέγραφε με τον ιταλικό σύλλογο.

«Νιώθω καλά και έχω ακόμη πολλά να αποδείξω. Δεν είμαι εδώ για να περάσω καλά, αλλά να προσφέρω και να νικήσω. Η Serie A είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα και πρέπει να βρω γρήγορα τον ρυθμό μου. Ζω για το ποδόσφαιρο. Αν ζούσα για τα χρήματα δεν θα ήμουν εδώ τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

🚨 Franck Ribéry: “I live for football. If I lived for the money, I wouldn't be here."



