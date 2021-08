Εμεινε ελεύθερος από την Ρόμα ο Παστόρε που απασχόλησε τον ΠΑΟΚ (pic)

Ελεύθερος να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του είναι ο Χαβιέρ Παστόρε, ο οποίος έχει προταθεί και στον ΠΑΟΚ.

Ο πρώην διεθνής Αργεντινός, με 29 συμμετοχές, συμφώνησε να ολοκληρώσει πρόωρα τη συμφωνία του με τους «τζιαλορόσι» έπειτα από τρεις σεζόν στη Ρώμη.

Το συμβόλαιό του έληγε τον Ιούνιο του 2023, αλλά ο Παστόρε, ο οποίος έφτασε από την Παρί Σεν Ζερμέν τον Ιούλιο του 2018, αποφάσισε να αποχωρήσει από τον σύλλογο δύο χρόνια νωρίτερα. Ο 32χρονος μεσοεπιθετικός αγωνίστηκε σε μόλις 37 με την Ρόμα πετυχαίνοντας 4 γκολ και 3 ασίστ.

Θυμίζουμε ότι το όνομά του είχε βρεθεί πριν από μερικές ημέρες στη λίστα του ΠΑΟΚ.

L'#ASRoma comunica di aver raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive di Javier Pastore.



Tutto il Club augura ad Javier le migliori fortune per il futuro. pic.twitter.com/iEgXkbVC2I