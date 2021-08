Αταλάντα: Πήρε τον Τζαπακόστα αντί 10 εκατ. ευρώ (vid)

Η Αταλάντα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντάβιντε Τζαπακόστα από την Τσέλσι αντί 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Στην ομάδα από την οποία ουσιαστικά ξεκίνησε την καριέρα του επέστρεψε ο Ντάβιντε Τζαπακόστα. Η Αταλάντα ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Ιταλού διεθνή δεξιού μπακ από την Τσέλσι αντί 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Επιστρέφει στο Μπέργκαμο μετά από έξι χρόνια. Το 2015 τον αγόρασε η Τορίνο αντί 4,3 εκατομμυρίων ευρώ και τον πούλησε το 2017 στην Τσέλσι αντί 25 εκατομμυρίων ευρώ.

Από τους Μπλε παραχωρήθηκε κατά σειρά δανεικός σε Ρόμα και Τζένοα.

@DZappacosta è un nuovo giocatore dell’Atalanta! Bentornato, Davide! #Zappacosta is a new #Atalanta player! Welcome back, Davide! #GoAtalantaGo pic.twitter.com/uNJpCjpwAz