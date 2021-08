Μπουφόν: Στα 43 του έχει ακόμα ρεφλέξ εφήβου! (vid)

Ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν συνεχίζει να διατηρεί σε τρομερή κατάσταση τα ρεφλέξ του και το απέδειξε και στο φιλικό ματς της Πάρμα απέναντι στην Σασουόλο.

Ο super-Gigi επέστρεψε στην Πάρμα όπου έφτιαξε τ' όνομά του πριν από αρκετά χρόνια, ξεκινώντας την πλούσια καριέρα του.

Στα 43 του, αποδέχθηκε την πρόταση που του έγινε για διετές συμβόλαιο, αισθάνθηκε ότι έπρεπε να κλείσει τον κύκλο του στο ποδόσφαιρο με την ομάδα στην οποία ανδρώθηκε, ωστόσο, έδειξε πως και στην τωρινή του ηλικία έχει τρομερά αντανακλαστικά!

Στο φιλικό με την Σασουόλο μπορεί η Πάρμα να υπέστη ήττα με σκορ 3-0, ωστόσο, ο Μπουφόν πραγματοποίησε τρομερή επέμβαση σε εξ επαφής σουτ, προλαβαίνοντας ν' απλώσει το κορμί του και εν συνεχεία να μπλοκάρει από την κόντρα που έγινε.

Age is just a number for Gianluigi Buffon 🍷👌#parma pic.twitter.com/gHpvbfHMvr