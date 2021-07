Μουρίνιο - Ρόμα: Λατρεία από τους οπαδούς κατά την άφιξή του (pics & vids)

Εικόνες λατρείας από τους οπαδούς της Ρόμα κατά την άφιξη του Ζοσέ Μουρίνιο, με μια λαοθάλασσα να περιμένει τον Πορτογάλο στα... κάγκελα καθώς περνούσε με κομβόι προς την έξοδο του αεροδρομίου.

Η αναμονή των οπαδών της Ρόμα έληξε. Ο Ζοσέ Μουρίνιο πάτησε για πρώτη φορά σε ρωμαϊκό έδαφος ως προπονητής των Τζιαλορόσι και έλαβε υποδοχή που παρέπεμπε στον... Πάπα, όπως τον απεικόνισε με «τρελό» πανό "HabeMOUs Papam" («Έχουμε Πάπα») ένας εκ των υποστηρικτών της ομάδας.



The wait is almost over.

#ASRoma pic.twitter.com/hzOhH6Ty5W