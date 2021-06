Πάρμα: Πλησιάσει η μεγάλη επιστροφή του Μπουφόν (pic)

Στην ομάδα που έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα φαίνεται ότι επιστρέφει ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν.

Ο Ιταλός πορτιέρε αναμένεται το προσεχές διάστημα να αποφασίσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του αφού εδώ κι αρκετό διάστημα έχει ανακοινώσει την αποχώρηση του από την Γιουβέντους.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, φαβορί για την απόκτηση του 43χρονου πορτιέρε είναι η Πάρμα. Η ομάδα που τον ανέδειξε, απ' όπου και τον απέκτησε στη συνέχεια η «Γηραιά Κυρία».

Μάλιστα, ο Μπουφόν είχε προτάσεις από πέντε ομάδες, η πιο πρόσφατη από την Μπεσίκτας, αλλά έδωσε σε όλες αρνητική απάντηση, καθώς είχε δεσμευτεί με την Πάρμα.

Gigi Buffon is close to join Parma! He could come back to the club where he started his career 26 years ago. 🇮🇹 #Buffon



Talks ongoing - Buffon received more than five proposals, one from Besiktas too but he’s really tempted to sign for Parma with an ambitious project. 🧤 #Parma pic.twitter.com/YyWU7I3ZE2