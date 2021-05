Η Ίντερ έσπασε την 9ετή κυριαρχία της Γιουβέντους στη Serie A και κατέκτησε το πρώτο της πρωτάθλημα μετά το 2010, σφραγίζοντας, έτσι, την ανωτερότητά της σε όλη τη σεζόν. Αυτή την ανωτερότητα αναγνώρισε «ιπποτικά» και η Γηραιά Κυρία, η οποία με tweet στον επίσημο λογαριασμό της έστειλε συγχαρητήρια προς τους νέους πρωταθλητές.

Well done to @Inter_en on winning the 2020/21 Serie A title.

Τη σκυτάλη πήρε ο ισχυρός άνδρας των Μπιανκονέρι, Αντρέα Ανιέλι, ο οποίος δήλωσε χαρούμενος και περήφανος προς τον Κινέζο ομόλογό του στους Νερατζούρι, Στίβεν Τσανγκ.

«Συγχαρητήρια Στίβεν. Χαρούμενος για σένα και περήφανος που είμαι ο πιστός αντίπαλός του στο γήπεδο και φίλος έξω από αυτό. Θα επιστρέψουμε».

Well done Steven! Happy for you and proud of being your loyal opponent on the pitch and friend off the pitch.

We’ll be back...@inter

— Andrea Agnelli (@andagn) May 2, 2021