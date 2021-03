Οι «νερατζούρι» κλείνουν 113 χρόνια ζωής και είχαν προετοιμάσει τον κόσμο της ομάδας για ένα νέο σήμα, κάπως ανάλογο με αυτό που πήρε την απόφαση να δημιουργήσει η Γιουβέντους πριν από μερικά χρόνια.

Το νέο σχέδιο παρουσιάστηκε από τα social media του κλαμπ του Μιλάνου το πρωί της Τρίτης, με σαφή αναφορά στη διατήρηση του ονόματος – έπειτα από σενάρια που είχαν κυκλοφορήσει και για νέα ονομασία – καθώς παραμένει το FC Internazionale Milano.

Δείτε πως ήταν και πως έγινε το σήμα της ομάδας:

MY NAME IS MY STORY. I M FC INTERNAZIONALE MILANO. #IMInter

I M FC Internazionale Milano.

What I M comes from what I have always been.

I M open to the whole world and rooted in one city. #IMInter pic.twitter.com/iQVzmyrE3u

