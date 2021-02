Εξαλλος ο Πίρλο για το πέναλτι της Νάπολι: «Αν είχαν δώσει στη Γιουβέντους αυτό το πέναλτι τι θα λέγατε;» (pic)

Οι «παρτενοπέι» κατέκτησαν τους τρεις βαθμούς και η Γιουβέντους έχασε πολύτιμο έδαφος στη μάχη για τον τίτλο. Το ματς μεταξύ των δύο ομάδων έκρινε το εύστοχο πέναλτι του Ινσίνιε.

Ωστόσο, ο Αντρέα Πίρλο τόνισε πως αδικήθηκε από την διαιτησία του Ντανιέλε Ντόβερι, λέγοντας πως δεν υπήρχε παράβαση στη φάση μεταξύ του Κιελίνι με τον Ραχμάνι.

Υπενθυμίζουμε πως ο στόπερ της Γιουβέντους, πήρε και την κεφαλιά και άθελά του βρήκε με τα χέρια τον Ραχμάνι στο πρόσωπο. Μπορεί αρχικά να μην καταλογίστηκε πέναλτι υπέρ της Νάπολι, αλλά μετά από εξέταση της φάσης με τη χρήση του VAR, ο Ντόβερι άλλαξε την απόφαση του. Μία απόφαση που έκανε έξαλλο τον προπονητή της «Γηραιάς Κυρίας».

«Εάν δώσεις πέναλτι για αυτό, τότε οποιαδήποτε επαφή θα τιμωρηθεί με την εσχάτη των ποινών. Αν είχαν δώσει στη Γιουβέντους αυτό το πέναλτι σήμερα τι θα γινόταν; Πόσες πολεμικές, πόσες φωνές θα είχαμε; Οπως και να έχει, προχωράμε. Εχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι την Τετάρτη και συγκεντρωνόμαστε σε αυτό», τόνισε χαρακτηριστικά.

You can say that’s not a penalty all you want, but Chiellini hand was literally all over the Napoli players face. Stupid from Chiellini.#NapoliJuve pic.twitter.com/6A7cau4CVJ

