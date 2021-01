Πάρμα: Μετά τον Ζαγαρίτη, σκέφτεται... Πιόντεκ!

Ο Βασίλης Ζαγαρίτης από το βράδυ της Τετάρτης βρίσκεται στην Πάρμα για να ολοκληρώσει την πρώτη μεγάλη μεταγραφή της καριέρας του, με την ομάδα του να σκέφτεται την επόμενη θέση που θέλει να ενισχύσει και αφορά τη γραμμή κρούσης.

Βάσει του ρεπορτάζ των Ιταλών δημοσιογράφων, οι «παρμέντσι» φέρονται να εξετάζουν την περίπτωση του Κριστόφ Πιόντεκ που πλέον δεν βρίσκεται... στον αφρό, όπως γινόταν στο πρόσφατο παρελθόν.

Ο Πολωνός στράικερ της Χέρτα Βερολίνου, έχει μόλις τέσσερα τέρματα σε 17 συμμετοχές...

#Parma scatenato: continua la caccia al nuovo goleador. L’ultima idea del club ducale è Krzysztof #Piątek dell’#HerthaBerlino. #calciomercato#Parma are working to sign a new striker: the last idea is Krzysztof #Piątek from #HerthaBerlin. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 21, 2021