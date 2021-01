Γιουβέντους: Ο Κουαρδράρο ανάρρωσε από τον κορονοϊό και επιστρέφει με Νάπολι (pic)

Ευχάριστα νέα για τον Αντρέα Πίρλο, καθώς θα μπορεί και πάλι να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Χουάν Κουαδράδο και μάλιστα από σήμερα για τον αγώνα της Γιουβέντους με τη Νάπολι, για τον τελικό του Σούπερ Καπ.

Ο 32χρονος άσος είχε διαγνωστεί θετικός στον κορονοϊό στις 5 Ιανουαρίου με αποτέλεσμα να απουσιάσει από τους αγώνες με Μίλαν, Σασουόλο, Τζένοα και Ιντερ, όμως τώρα είναι πανέτοιμος να επιστρέψει και να βοηθήσει την Γιουβέντους στην κατάκτηση θετικών αποτελεσμάτων.

Juan @Cuadrado has recovered from COVID-19 and is therefore part of tonight's #JuveNapoli squad https://t.co/OAGC70xk4H pic.twitter.com/agMZsQxW20

— JuventusFC (@juventusfcen) January 20, 2021