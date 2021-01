Ίντερ - Γιουβέντους: Ο Βιδάλ φίλησε το σήμα της Γιούβε και μετά σκόραρε εις βάρος της (vid)

Λίγο πριν τη σέντρα του ντέρμπι, ο Βιδάλ αγκάλιασε τον Κιελίνι και... πάγωσε τους φίλους της Ίντερ μιας και φίλησε το σήμα της «Μεγάλης Κυρίας». Βέβαια, στο 13ο λεπτό ο Χιλιανός τιμώρησε τη Γιουβέντους πετυχαίνοντας ένα υπέροχο γκολ.

After this thoughtless incident where he accidentally (?) kisses Juve’s badge, Arturo #Vidal better not cost @Inter_en the game or else this fanbase will chase him off the Italian mainland.pic.twitter.com/BSHI796G7w

