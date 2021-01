Πάτησε Ιταλία και ανακοινώνεται από την Τζένοα ο Στρούτμαν (pic)

Ο 30χρονος Ολλανδός μέσος άφησε την Γαλλία και τη Μασσαλία προκειμένου να επιστρέψει στην Ιταλία, μετά από δύο χρόνια και να φορέσει τη φανέλα της Τζένοα.

Το βράδυ της Τρίτης (12/01) ο Στρούτμαν έφτασε στη Γένοβα και εντός της ημέρας(13/01) αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν.

Κατά την άφιξή του ο έμπειρος άσος δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του για το γεγονός ότι επέστρεψε στην ομάδα, όπου αναδείχθηκε.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα στην Ιταλία. Εζησα πέντε υπέροχα χρόνια εδώ. Ήμουν σε μια κατάσταση που δεν ήταν καλή για μένα, καθώς δεν έχω παίξει πάρα πολλά παιχνίδια αυτή τη σεζόν. Μίλησα με την οικογένειά μου και θέλαμε να επιστρέψουμε στην Ιταλία», τόνισε χαρακτηριστικά ο Στρούτμαν.

