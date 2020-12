Ο Ισπανός επιθετικός των «μπιανκονέρι» έφυγε στην επίθεση μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Πορτογάλος απέτυχε να πλασάρει όπως θα ήθελε, από την κόντρα η μπάλα πήγε ξανά στον Μοράτα που με την εστία στο έλεός του έκανε τακουνάκι και αστόχησε!

Αμέσως γύρισε να κοιτάξει τον επόπτη και ασφαλώς θα χάρηκε που είδε το σημαιάκι να έχει σηκωθεί, πιθανότατα γιατί τη στιγμή της κόντρας της μπάλας που τον ευνόησε, ήταν λίγο πιο μπροστά...

Όπως και να 'χει, το βίντεο αυτό θα μείνει και ο Μοράτα δεν γλιτώνει από την «ρετσινιά» που θα του κολλήσει από την μεγάλη αποτυχία του να σκοράρει κι ας μην είχε καμία σημασία τυπικά!

How on earth did Morata miss such a fine sitter #morata pic.twitter.com/xeK2kR5esW

