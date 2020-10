Κριστιάνο Ρονάλντο: «Λέει ψέματα ο Σπανταφόρα, εγώ πάντα σέβομαι τους κανόνες» (vid)

Λίγες ώρες έμεινε αναπάντητη η (επί της ουσίας) κατηγορία του Υπουργού Αθλητισμού της Ιταλίας, Βιντσέντσο Σπανταφόρα, εις βάρος του Κριστιάνο Ρονάλντο, για τον οποίο είπε ότι παραβίασε το πρωτόκολλο υγείας, γι' αυτό και προσβλήθηκε από τον κορονοϊό.

«Παραβίασα τους ιταλικούς νόμους; Αυτό είναι ψέμα. Έκανα τα πάντα σωστά, σε συνεννόηση με την Γιουβέντους και την πορτογαλική ομοσπονδία, δεν ήρθα σε επαφή με κανέναν, ακολουθώντας όλες τις σχετικές οδηγίες. Υπάρχει ένας κύριος στην Ιταλία που λέει ότι δεν σεβάστηκα το πρωτόκολλο. Είναι ψέμματα. Πάντα σεβάστηκα τους κανόνες» υποστήριξε, σε βίντεο - μήνυμά του στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ της Γιουβέντους, ο οποίος έκανε ένα live για να εξηγήσει ότι είναι καλά, πως παίρνει βιταμίνη D μέσω του ήλιου και πως βρίσκεται σε καραντίνα.

CRISTIANO:

"I broke Italian laws? This is a lie. I did everything right, in agreement with Juve & Portugal. There is a gentleman in Italy who says that I have not respected the protocol: it is a lie, I have always respected the rules."pic.twitter.com/4BDKz6tFGa

