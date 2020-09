Σοκ στην Ιταλία: Δολοφόνησαν τον διαιτητή Ντανιέλε Ντε Σάντις και τη σύντροφό του

Το βράδυ της Δευτέρας (21/09) περίπου στις 21:00 ο διαιτητής Ντανιέλε Ντε Σάντις και η σύντροφός του, Ελεονόρα Μάντα, δολοφονήθηκαν από άγνωστο στο διαμέρισμά τους στο Λέτσε.

Οπως αναφέρουν τα ιταλικά δημοσιεύματα, τα θύματα μαχαιρώθηκαν από τον δράστη ενώ υπάρχουν και μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες ένας άνδρας έφευγε τρέχοντας λίγα λεπτά μετά το φονικό από το διαμέρισμα κρατώντας μαχαίρι.

Ο Ντανιέλε Ντε Σάντις στο παρελθόν είχε διευθύνει αναμετρήσεις αγώνων στη δεύτερη και στην τρίτη κατηγορία της Ιταλίας.

Serie B and C referee Daniele De Santis and his partner were killed in his apartment on Monday evening https://t.co/FsyWusAvRK pic.twitter.com/h9CXGemTP5

— footballitalia (@footballitalia) September 21, 2020