Φιορεντίνα: Κι επίσημα «βιόλα» ο Μπόρχα Βαλέρο (pic)

Η μεγάλη επιστροφή στην Φιορεντίνα ολοκληρώθηκε. Οι «βιόλα» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Μπόρχα Βαλέρο για τον επόμενο χρόνο ο οποίος επιστρέφει στην Φλωρεντία μετά από τρία χρόνια απουσίας στο Μιλάνο και την Ίντερ.

Ο Ισπανός μέσος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας με σκοπό να τελειώσει την καριέρα του στο «Αρτέμιο Φράνκι» και στη συνέχεια να αναλάβει πόστο στο σύλλογο.

B O R J A V A L E R O

Borja Valero is a new Fiorentina player #ForzaViola #Fiorentina#ViolaArt by @PainterBeard pic.twitter.com/hpPykCN36e

— ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) September 16, 2020