Αδιανόητη εξέλιξη με τον Νικολό Τζανιόλο που μέσα σε 8 μήνες τραυματίζει τους χιαστούς και στα δυο του γόνατα και πλέον καλείται να μείνει εκτός δράσης μέχρι και το νέο έτος...

Ο μέσος της Ρόμα, έχοντας επιστρέψει μόλις τον περασμένο Ιούλιο, τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο το βράδυ της Δευτέρας στη νίκη (1-0) της Ιταλίας επί της Ολλανδίας για το Nations League και το χειρότερο σενάριο επιβεβαιώθηκε.

Μόλις 8 μήνες μετά την ζημιά στον χιαστό του δεξιού του γονάτου, διέλυσε και τον πρόσθιο του αριστερού και την Τετάρτη θα μπει στο χειρουργείου, πράγμα που θα σημάνει και την απουσία του για τους επόμενους 6-7 μήνες...

Nicolò Zaniolo will undergo surgery on Wednesday after MRI scans today confirmed the player has suffered a complete tear to the anterior cruciate ligament of his left knee. The 21-year-old suffered the injury while playing for Italy against Holland on Monday evening. pic.twitter.com/lE41qaMQDs

