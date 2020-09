Serie A: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της νέας σεζόν, στις 18 Οκτωβρίου το πρώτο ντέρμπι (pics)

Σέντρα θα έχουμε πολύ σύντομα και στο ιταλικό πρωτάθλημα, καθώς η διοργανώτρια αρχή την Τετάρτη (02/09) ανακοίνωσε το πρόγραμμα των αγωνιστικών της νέας σεζόν.

Συγκεκριμένα, το σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου αναμένεται να έχουμε τα πρώτα παιχνίδια του ιταλικού πρωταθλήματος ενώ η χρονιά θα ολοκληρωθεί στις 23 Μαΐου 2021. Το πρώτο ντέρμπι το οποίο αναμένεται να δούμε στις οθόνες μας είναι αυτό της Μίλαν με την Ιντερ, στις 18 Οκτωβρίου.

Το επόμενο μεγάλο ματς θα διεξαχθεί στις 6 Ιανουαρίου μεταξύ Μίλαν και Γιουβέντους ενώ στις 17 εκείνου του μήνα θα έχουμε διπλό ντέρμπι με τους αγώνες Ιντερ-Γιουβέντους και Λάτσιο-Ρόμα

Βέβαια, λόγω της μεγάλης αποχής και καθυστέρησης που προέκυψε εξαιτίας της πανδημίας, δεν θα υπάρξει μεγάλο κενό στις γιορτές των Χριστουγέννων, επομένως θα υπάρξει μόνο μία μικρή παύση από τις 24 Δεκεμβρίου έως τις 2 Ιανουαρίου.

Serie A fixtures are out

Milan-Juve: Jan 6 & May 9

Inter-Juve: Jan 17 & May 16

Milan-Inter: Oct 18 & Feb 21

Lazio-Roma: Jan 17 & May 16 pic.twitter.com/OfCwG4taRQ

— B/R Football (@brfootball) September 2, 2020