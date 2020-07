Μεγάλη τιμή, που αναδεικνύει και το συμβόλικο κεφάλαιο που κουβαλούν στην ιστορία της Ίντερ έλαβαν ο Εστεμπάν Καμπιάσο, από κοινού με τρεις έτερους θρύλους των Νερατζούρι.

Όπως ανακοίνωσε επίσημα ο σύλλογος, ο άλλοτε χαφ του Ολυμπιακού είναι το ένα μέλος της χρυσής τετράδας που εισήχθη στο Hall of Fame του κλαμπ, για το 2020.

Ο Αργεντίνος έμεινε για μια δεκαετία στο «Τζιουζέπε Μεάτσα» (2004-2014), κατακτώντας 5 Scudetto, 4 Copa D'Italia, 4 Σούπερ Καπ και φυσικά ένα Champions League.

Ντιέγκο Μιλίτο, Ζούλιο Σέζαρ και Τζουζέπε Μπέργκομι είναι τα άλλα τρία μέλη που εισήχθησαν μια για πάντα στο πάνθεον των Μιλανέζων, σε έναν θεσμό που διατηρήθηκε για τρίτη χρονιά.

Αναλυτικά τα ονόματα των υπολοίπων που βρίσκονται στο HOF από το 2018:

| HALL OF FAME

