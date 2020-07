Γιουβέντους - Αταλάντα: Η επιθετική τριπλέτα των Μπεργκαμάσκι γράφει ιστορία (vid)

Η Αταλάντα έχει εξελίξει σε τέτοιο σημείο τη χρονιά της που κάθε νέο γκολ συνδέεται με ρεκόρ. Αυτή τη φορά, ο Ντουβάν Ζαπάτα ήταν εκείνος που ανέλαβε δράση και σκόραρε μόλις στο 16' για το προβάδισμα των Μπεργκαμάσκι κόντρα στη Γιουβέντους, γκολ που πρόσθεσε την επιθετική τριπλέτα της Αταλάντα στο πάνθεον του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Συγκεκριμένα, ο Κολομβιανός στράικερ έφτασε τα 15 γκολ στη σεζόν, όσα έχει και ο Γιόσιπ Ίλισιτς, με τον Λουίς Μουριέλ να παραμένει ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 17. Αυτό το τρίγωνο παικτών με 15+ γκολ στην ίδια σεζόν εμφανίστηκε τελευταία φορά στα γήπεδα της Serie A το μακρινό 1951/52, όταν η Γιουβέντους είχε τους Μουτσινέλι, Μπονιπέρτι και Χάνσεν με ανάλογους αριθμούς.

Δείτε το έξοχο γκολ:

Duvan Zapata does it again.

The strength, movement and composure is great.

One of the best strikers in the world right now. pic.twitter.com/NXFWGhlW67

— Simon Edwards (@SimonEdwardsSAF) July 11, 2020