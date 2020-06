Η Γιουβέντους κάνει ποδαρικό στην ποδοσφαιρική εποχή του κορονοϊού με την ρεβάνς των ημιτελικών του Κυπέλλου Ιταλίας κόντρα στην Μίλαν (Παρασκευή 12/6, 22:00) και το πανηγύρισε ανάλογα, με ένα συγκινητικό βίντεο.

«Αγαπητοί Μπιανκονέρι, μας λείψατε. Σύντομα, ο καιρός θα έρθει που θα μας έχετε πίσω. Θα παλέψουμε για εσάς. Θα βρυχηθούμε για εσάς. Και πρέπει να ξέρετε – Είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι για αθλητισμό ξανά» αναφέρει η ανάρτηση της Γηραιάς Κυρίας.

