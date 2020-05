Μπρούνο Άλβες: «Θα παίξουμε στις 14 Ιουνίου»

Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής που ανήκει πλέον στους «παρμέντσι» μίλησε σε βρετανικό ραδιοφωνικό σταθμό για την ένταση με την οποία συνεχίζεται η δουλειά των παικτών στους συλλόγους της Ιταλίας, έχοντας επιστρέψει στις προπονήσεις.

«Έχουμε μονάχα ένα ρεπό μέσα στην εβδομάδα και παίζουμε πλέον στις 14 Ιουνίου, όταν θα επανεκκινήσει το πρωτάθλημα» είπε ο Μπρούνο Άλβες, που πρόσθεσε ότι:

«Πολλοί ποδοσφαιριστές θέλουν να γυρίσουν στο γήπεδο και να παίξουν, επιτέλους έπειτα από δύο μήνες θα μπορούμε πλέον να κάνουμε αυτό που αγαπάμε ελεύθερα».

“We have one day off... the date for the start of the league is 14th June.”

“There’s mixed feelings. A lot of players want to play, this is our job.”

“After 2 months, we can be more free doing what we love most.” @ParmaCalcio_EN Bruno Alves on Serie A restarting pic.twitter.com/LvKXk92rgP

— talkSPORT (@talkSPORT) May 25, 2020