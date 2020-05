Πέρασαν μήνες από το peak της φονικής επέλασης του ιού Covid-19 στην Λομβαρδία, αλλά οι ενέργειες για την βοήθεια των «ηρώων» της πρώτης γραμμής δεν σταματά από την Αταλάντα.

Μετά τις γενναίες δωρέες της Curva Nord και των φιλάθλων της, αυτή τη φορά οι ποδοσφαιριστές ενώνουν τις δυνάμεις τους για καλό σκοπό, μέσω φιλανθρωπικής δημοπρασίας.

Συγκεκριμένα, οι Αλεχάντρο Πάπου Γκόμεζ και Γιόσιπ Ίλισιτς σε συνεργασία με την ιστοσελίδα Shirtum, θα δωρίσουν ξεχωριστές φανέλες από τα ματς με τους Μπεργκαμάσκι και τα έσοδα θα διατεθούν αποκλειστικά στο νοσοκομείο του Μπέργκαμο, για τη «μάχη» με τον κορονοϊό.

A lot of players are participating in #PapuGomez’s and @shirtumapp’s initiative, giving their special shirts to raise funds for #Bergamo’s hospital and many others all over the world

