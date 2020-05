Σε ματς απέναντι στην Τορίνο, ο Ντανιέλε Ντε Ρόσι χρίστηκε σκόρερ με εξαιρετικό σουτ από απόσταση, με τη μπάλα να χτυπάει αρχικά στο δεξί δοκάρι κι έπειτα να καταλήγει στα δίχτυα του αντίπαλου τερματοφύλακα.

Μάλιστα, τότε ήταν και η πρώτη του παρουσία στην 11άδα των «τζιαλορόσι», αφού είχε προηγηθεί συμμετοχή με αλλαγή σε εκτός έδρας παιχνίδι με την Κόμο τον Ιανουάριο του 2003!

Όταν σκόραρε για πρώτη φορά, φορούσε τη φανέλα με τον αριθμό 27, προτού αλλάξει στο 4 και πάει στο 16 μετά το 2005, αφού γεννήθηκε η κορούλα του στις 16 Ιουνίου του 2005...

His first goal for the club...

#OnThisDay in 2003, Daniele De Rossi opened his account for #ASRoma!

— AS Roma English (@ASRomaEN) May 10, 2020