Κριστιάνο Ρονάλντο: Κόλλησε στη Μαδέιρα, το αεροσκάφος του δεν πέταξε από τη Μαδρίτη (pic)

Ο Πορτογάλος άσος, έχει κολλήσει στη Μαδέιρα, σύμφωνα με τον «TVI».

Κι αυτό διότι το ιδιωτικό του αεροσκάφος δεν μπόρεσε να απογειωθεί από το Μπαράχας της Μαδρίτης για το αεροδρόμιο Funchal. Ετσι, ο «CR7» θα πρέπει να περιμένει για να επιστρέψει στο Τορίνο.

Η πτήση του στο flightradar:

The private jet that belongs to Cristiano Ronaldo made a short stop in Madrid, en route from Madeira to Turinhttps://t.co/lgAqUuZLdg pic.twitter.com/z0MkGHAy82

— Flightradar24 (@flightradar24) May 3, 2020