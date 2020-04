Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός της Γιουβέντους, σε πρόσφατη δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό Cannavaro Ferrara προς οικονομική ενίσχυση οικογενειών που έχουν ανάγκη, πήρε μέρος και πρόσφερε.

Συγκεκριμένα, κατάφερε να πάρει έναντι 2.500 ευρώ μια φορεμένη φανέλα του Εζέκιελ Λαβέτσι από τη θητεία του στη Νάπολι και τα χρήματα του Ντιμπάλα θα πάνε κατευθείαν σε οικογένειες της ιταλικής πόλης που έχουν αντιμετωπίσει πολύ σοβαρά προβλήματα με τον κορονοϊό...

Paulo Dybala has purchased a Lavezzi worn Napoli jersey at the Ferrara-Cannavaro auction to help families in Naples who are suffering financially due to the Coronavirus pandemic. https://t.co/iT8NenYH5E

— Everything Napoli (@NapoliAndNaples) April 28, 2020