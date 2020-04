Μένουμεσπίτι: Ο Ντε Λιχτ τραγουδάει Beatles στο μπαλκόνι (vid)

Εννιά μήνες στο Τορίνο έχουν ήδη μετατρέψει τον Ματάις Ντε Λιχτ σε αλέγρο «Ιταλό», ο οποίος βρίσκει μέσα από τη μουσική τον τρόπο να δώσει κουράγιο στον κόσμο του εν μέσω κορονοϊού.

Παρά την καραντίνα που περνάει και ο ίδιος μαζί με την σύντροφό του, ο Ολλανδός #μένεισπίτι με την καλύτερη διάθεση και το απέδειξε βγαίνοντας στο μπαλκόνι του για να τραγουδήσει «Beatles».

Επιλογή του ήταν το «Hey Jude», που αμέσως απέκτησε και μουσική υπόκρουση από γείτονα στο διπλανό διαμέρισμα ο οποίος τον συνόδεψε με το πιάνο του, σε μια όμορφη σκηνή για το κοινό που παρακολούθησε.

How cool is that? Matthijs De Ligt singing 'Hey Jude' from his balcony in Turin [@demichelis90]

pic.twitter.com/tDmyvZ5sp7

— Juventus News - Juvefc.com (@juvefcdotcom) April 13, 2020