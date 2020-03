Το αποτέλεσμα της αναμέτρησης των «τζιαλορόσι» με την Πάρμα, στις 29 Μαρτίου του 1998 ήταν ισόπαλο με το τελικό 2-2, ωστόσο, ο «Αυτοκράτορας» της Ρώμης είχε πετύχει το πρώτο από τα δύο τέρματα της ομάδας του με τρομερό στυλ.

Κυνηγώντας προωθημένη μπαλιά και τρέχοντας ανάμεσα από δύο αμυνόμενους, εκμεταλλεύτηκε την απειρία του Μπουφόν τότε που μάλλον είτε είχε μτανιώσει που βγήκε από την εστία του, είτε που δεν έτρεξε πιο γρήγορα.

Αποτέλεσμα αυτού, όσα βήματα προς τα πίσω κι ένα τότε, να μην καταφέρει να σταματήσει την μαγική λόμπα του Τότι που μόλις σκόραρε έβαλε φωτιά στην εξέδρα!

Δείτε το βίντεο:

On this day in 1998 Totti chipped Buffon with his weaker foot. As you do. pic.twitter.com/rXW7UZc0Lo

— Classic Football (@ClassicFootbaIl) March 29, 2020