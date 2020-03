Κορονοϊός: Θετικός και ο Βλάχοβιτς της Φιορεντίνα

Η Ιταλία είναι με διαφορά η πλέον πληγείσα ευρωπαϊκή χώρα από τον κορονοϊό και, όπως είναι λογικό, ο αθλητισμός της δεν μπορεί να μείνει μακριά από την εξάπλωση του ιού.

Μετά τον Ντανιέλε Ρουγκάνι, τους πέντε παίκτες της Σαμπντόρια και τον γιατρό της ομάδας, θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε και ο 20χρονος Σέρβος επιθετικός της Φιορεντίνα, Ντούσαν Βλάχοβιτς.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι ασυμπτωματικός, βρίσκεται ήδη σε καραντίνα, όπως και η υπόλοιπη ομάδα, η οποία βεβαίως θα περάσει από τα απαραίτητα τεστ για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα κρούσματα.

ACF Fiorentina can confirm that Dusan Vlahovic has tested positive for COVID-19. He is at home and currently does not have any symptoms.

— ACF Fiorentina English (ACFFiorentinaEN) March 13, 2020