Οι Ιταλοί παλεύουν για να σώσουν την κατάσταση και να εκτονωθεί το θέμα με την εξάπλωση του ιού που έχει προκαλέσει ήδη 6 θανάτους και έχει προσβάλει περισσότερα από 200 άτομα.

Ο κοροναϊός που ξεκίνησε από την Κίνα έχει αρχίσει να καταλαμβάνει μεγάλο κομμάτι και της Ευρώπης και αυτή τη στιγμή στην Ιταλία έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα.

Στη Serie A μετά τις αναβολές που αποφάσισαν την περασμένη Κυριακή σε συγκεκριμένα ματς, ανακοίνωσαν ότι το ντέρμπι της Γιουβέντους με την Ίντερ και τα ματς Ουντινέζε – Φιορεντίνα, Μίλαν – Τζένοα, Πάρμα – Σπαλ, Σασουόλο – Μπρέσια και Σαμπντόρια – Βερόνα θα διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών, αφού κρίνεται απαραίτητο να μην υπάρξει συνωστισμός στα γήπεδα...

BREAKING: 6 of the 10 Serie A matches coming up will be played behind closed doors pic.twitter.com/ROD8ry3zqE

