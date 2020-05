Φλέρταρε με την ΑΕΚ, «σκότωσε» τον ΠΑΟΚ, υπέγραψε στην Λοκομοτίβ Μόσχας

Το step-up στην προπονητική καριέρα του κάνει ο Μάρκο Νίκολιτς ο οποίος ανακοινώθηκε από την Λοκομοτίβ Μόσχας, λίγους μήνες μετά τις φήμες που τον συνέδεαν με τον πάγκο της ΑΕΚ.

Ο 40χρονος Σέρβος coach ήταν στο τιμόνι της Βίντι από το 2017 ως τον περασμένο Νοέμβριο, αντιμετωπίζοντας και τους δύο Δικεφάλους στην ευρωπαϊκή σεζόν του 2018/19. Η Ένωση είχε ξεπεράσει το εμπόδιο της για την είσοδο στους ομίλους του Champions League, όχι όμως και ο ΠΑΟΚ στους ομίλους του Europa League, που υπέστη δύο ήττες στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Σημειώνεται ότι ο Νίκολιτς αντικαθιστά στον πάγκο της Λόκο τον εμβληματικό Ρώσο, Γιούρι Σεμίν, μετά την απόφαση του συλλόγου να μην ανανεώσει τη συνεργασία τους.

The Board of Directors meeting of FC Lokomotiv took place today. Marko Nikolic was approved by all members as a new head coach of FC Lokomotiv. He will take up his duties on June 1, 2020.

We wish him great success and memorable victories with our club! pic.twitter.com/R0dnTed7Gf

— FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) May 14, 2020