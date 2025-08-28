Με Τουμπά οι κλήσεις της εθνικής Αλγερίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026

Ο αμυντικός του Παναθηναϊκού Αχμέντ Τουμπά θα βρίσκεται στις κλήσεις της εθνικής Αλγερίας για τους αγώνες των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Το πρωί της Πέμπτης (28/08) έγινε γνωστή η 26μελής αποστολή της εθνικής ομάδας της Αλγερίας για τους δύο αγώνες κόντρα στη Μποτσουάνα (04/09) και την Γουινέα (08/09).

Μέσα στη αποστολή βρίσκεται και ο αμυντικός του Παναθηναϊκού, Αχμέντ Τούμπα αλλά και οι δύο αστέρες της ομάδας ο Ραϊάν Αΐτ-Νούρι της Μάντσετσερ Σίτυ και ο Ριγιάντ Μαχρέζ της Αλ Αχλί.

قائمة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش تحسبا لمبارتي بوتسوانا وغينيا ضمن تصفيات كأس العالم 2026



#LesVerts⭐️⭐️ | #123vivalAlgérie🇩🇿 pic.twitter.com/VMtWhztk93

