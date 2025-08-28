Με Τουμπά οι κλήσεις της εθνικής Αλγερίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026
Το πρωί της Πέμπτης (28/08) έγινε γνωστή η 26μελής αποστολή της εθνικής ομάδας της Αλγερίας για τους δύο αγώνες κόντρα στη Μποτσουάνα (04/09) και την Γουινέα (08/09).
Μέσα στη αποστολή βρίσκεται και ο αμυντικός του Παναθηναϊκού, Αχμέντ Τούμπα αλλά και οι δύο αστέρες της ομάδας ο Ραϊάν Αΐτ-Νούρι της Μάντσετσερ Σίτυ και ο Ριγιάντ Μαχρέζ της Αλ Αχλί.
قائمة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش تحسبا لمبارتي بوتسوانا وغينيا ضمن تصفيات كأس العالم 2026
#LesVerts⭐️⭐️ | #123vivalAlgérie🇩🇿 pic.twitter.com/VMtWhztk93
— Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) August 28, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.