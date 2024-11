Ολοκληρώθηκε το παζλ των προκριματικών του Μουντιάλ, οι πιθανοί αντίπαλοι της Ελλάδας

Τα γκρουπ δυναμικότητας που διαμορφώθηκαν για την κλήρωση των προκριματικών του Μουντιάλ και οι πιθανοί αντίπαλοι της Ελλάδας.

Με την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων του Nations League για την φετινή σεζόν (2024-2025), συμπληρώθηκαν και τα γκρουπ των ομάδων για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 που θα γίνει σε ΗΠΑ, Κανάδα και Μεξικό.

Η Ελλάδα κατόρθωσε με τις πολύ καλές εμφανίσεις στο τουρνουά της UEFA, όπου ολοκλήρωσε την φάση των ομίλων με πέντε νίκες σε έξι παιχνίδια, να μπει στο δεύτερο pot, διασφαλίζοντας μία όσο το δυνατόν καλύτερη κλήρωση, ώστε να διεκδικήσει μία θέση στην μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή.

Με την είσοδό της στο συγκεκριμένο γκρουπ, η Εθνική ομάδα κατόρθωσε να αποφύγει την Ουκρανία, την Τουρκία, την Σουηδία, την Ουαλία, την Ουγγαρία, την Σερβία, την Πολωνία, την Ρουμανία, την Σλοβακία, την Τσεχία και την Νορβηγία.

Συνολικά θα προκύψουν από την κλήρωση, που είναι προγραμματισμένη για τις 13 Δεκεμβρίου, 12 όμιλοι, όπου οι μισοί θα έχουν πέντε ομάδες και οι άλλοι μισοί τέσσερις. Οι 12 πρωτοπόροι των γκρουπ θα προκριθούν απευθείας ενώ οι 12 ομάδες που θα καταλάβουν τις δεύτερες θέσεις θα μπουν σε μία διαδικασία Play-Off με νοκ άουτ αγώνες μαζί με τέσσερις ακόμη ομάδες, που θα έχουν τερματίσει πρώτες στον όμιλό τους στο φετινό Nations League και δεν θα έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η επιλογή των τέσσαρων πρωτοπόρων του Nations League από τους υπολοίπους θα γίνει με βάση το ranking της διοργάνωσης αυτής για την σεζόν 2024-2025.

It's done! ✅ 54/54 teams are locked in.



These are your official WC qualifying pots:



Pot 1: 🇫🇷🇪🇸🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇧🇪🇵🇹🇳🇱🇮🇹🇩🇪🇭🇷🇨🇭🇩🇰🇦🇹

Pot 2: 🇺🇦🇹🇷🇸🇪🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇭🇺🇷🇸🇵🇱🇬🇷🇷🇴🇸🇰🇨🇿🇳🇴

Pot 3: 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇸🇮🇮🇪🇦🇱🇫🇮🇬🇪🇲🇰🇮🇸NIR🇧🇦🇲🇪🇮🇱

Pot 4: 🇧🇬🇱🇺🇧🇾🇦🇲🇽🇰🇰🇿🇦🇿🇪🇪🇨🇾🇱🇻🇫🇴🇱🇹

Pot 5: 🇲🇩🇲🇹🇦🇩🇬🇮🇱🇮🇸🇲