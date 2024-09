Η συγκίνηση του Λουίς Σουάρες στο αντίο του στην εθνική και το μήνυμα του κολλητού του, Λιονέλ Μέσι (vid)

Ο Λουίς Σουάρες έπαιξε χθες το τελευταίο του παιχνίδι με την φανέλα της εθνικής Ουρουγουάης και οι στιγμές ήταν άκρως συγκινητικές, με τον κολλητό του, Λιονέλ Μέσι να του στέλνει μήνυμα μέσω βίντεο.

Όπως το είχε προαναγγείλει ο ίδιος, ο Λουίς Σουάρες έδωσε το τελευταίο του παιχνίδι με την εθνική ομάδα της Ουρουγουάης σήμερα τα ξημερώματα αγωνιζόμενος βασικός και για όλη την διάρκεια του αγώνα κόντρα στην Παραγουάη, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να βοηθήσει την ομάδα του να φτάσει τη νίκη, με το τελικό σκορ του αγώνα να είναι 0-0.

