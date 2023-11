Οι Αρχές της Βραζιλίας προχώρησαν σε 17 συλλήψεις, ενώ σε έναν επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης για ρατσιστικές προσβολές, ύστερα από τα επεισόδια που σημειώθηκαν πριν την έναρξη του αγώνα με την Αργεντινή.

Οι Αρχές της Βραζιλίας προχώρησαν σε 17 συλλήψεις, ενώ σε έναν οπαδό επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης για ρατσιστικές προσβολές, μετά από τα επεισόδια που διαδρματίστηκαν πριν την έναρξη του αγώνα με την Αργεντινή.

Το δικαστήριο του Ρίο ντε Τζανέιρο θεώρησε τη φυλετική προσβολή αποδεδειγμένη και ανέφερε στην απόφασή του ότι επρόκειτο για «υπερβολικά διαπραττόμενο σοβαρό έγκλημα» παρά τις προειδοποιήσεις που δόθηκαν σε πολλές γλώσσες κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ένας από τους μάρτυρες που βρέθηκαν στο δικαστήριο αποκάλυψε ότι άκουσε τον Αργεντινό οπαδό να χαρακτηρίζει το θύμα ως «μαϊμού». Το έγκλημα της ρατσιστικής προσβολής τιμωρείται στη Βραζιλία με ποινές φυλάκισης από δύο έως πέντε χρόνια, εκτός από πρόστιμο, και δεν επιτρέπει την αποφυγή της προληπτικής κράτησης με την καταβολή εγγύησης.

Παρεά με τον οπαδό που πλέον κατηγορείται για ρατσισμό, συνελήφθησαν άλλοι 17 Αργεντινοί για αναστάτωση κατά τη διάρκεια του αγώνα και για περιφρόνηση των δυνάμεων ασφαλείας. Σε έναν από αυτούς δόθηκε προληπτική εντολή να μείνει μακριά από τα γήπεδα και δόθηκε εντολή να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστή.

😢😢 It’s getting out of control between Argentina fans and the Brazilian police pic.twitter.com/W55SrBSQYb