Κάλενς για Περού: «Να μείνουμε ενωμένοι και να δουλέψουμε»

Μετά και την ισοπαλία του Περού με τη Βενεζουέλα, ο Αλεξάντερ Κάλενς αναφέρθηκε στην πορεία της εθνικής του ομάδας για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Το Περού ήρθε ισόπαλο 1-1 με τη Βενεζουέλα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ο Αλεξάντερ Κάλενς στάθηκε στο αποτέλεσμα και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η εθνική του ομάδα.

«Η αλήθεια είναι ότι είμαστε τελευταίοι και σε κανέναν δεν αρέσει να είναι έτσι γιατί δεν το έχουμε συνηθίσει. Το μόνο που μας μένει, είναι να εξέλθουμε απ’ αυτό το αδιέξοδο, να μείνουμε ενωμένοι και να δουλέψουμε», δήλωσε αρχικά ο κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ και πρόσθεσε:

«Βλέπω τα πρόσωπα των συμπαικτών μου και ξέρω ότι έδωσαν τα πάντα. Το παιχνίδι τελείωσε, τους είδα όλους και τα μάτια τους μου έλεγαν ότι τα έδωσαν όλα. Αφού η κατάσταση είναι άσχημη, τα βλέπουν όλα έτσι. Πρέπει να δουλέψουμε, έχουμε πολύ χρόνο να ξανασκεφτούμε».

🎙️ Alexander Callens: "Los que iniciaron tienen dos o tres partidos por Clasificatorias. No es lo mismo. Mucha gente habla de que están para 90', pero la intensidad es otra y si no haces cambios, no van a ayudar".#LaCasaDeLaSelección 🇵🇪 pic.twitter.com/F1fWqaIkYe