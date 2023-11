Ξέσπασμα Σάντσες για εθνική Χιλής: «Έκανα ντους στο Μονουμεντάλ και έβγαιναν περιττώματα από την αποχέτευση»

Ο Αλέξις Σάντσες ξέσπασε για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι παίκτες της εθνικής Χιλής περιγράφοντας μερικές από τις άθλιες συνθήκες που έχουν βιώσει.

Ο πρώτος σκόρερ και δεύτερος σε συμμετοχές στην ιστορία της εθνικής Χιλής, Αλέξις Σάντσες επιτέθηκε κατά παντός υπευθύνου για τις συνθήκες στις οποίες καλούνται να προπονηθούν οι παίκτες της ομάδας αναρωτώμενος αν πρόκειται για μία ομάδα τρίτης διαλογής ή πραγματικά για την εθνική ομάδα της χώρας.

Αρχικά επέκρινε το γεγονός πως το εγχώριο πρωτάθλημα σταματάει για τόσο πολύ καιρό αφήνοντας του ποδοσφαιριστές ανενεργούς για μεγάλο διάστημα, κάτι που προκαλεί πρόβλημα στην εθνική ομάδα.

«Πρέπει να καταλάβουμε, να μελετήσουμε και να ζήσουμε το ποδόσφαιρο. Δεν χρειάζεται να μάθουμε τι είναι ποδόσφαιρο. Έρχομαι και υπάρχουν παίκτες που δεν έχουν παίξει αγώνες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, γιατί το πρωτάθλημα έχει σταματήσει. Το πρωτάθλημα της Χιλής δεν μπορεί να σταματάει για τόσο καιρό».

Έπειτα πήγε στο θέμα των εγκαταστάσεων λέγοντας πως έχει υπάρξει στιγμή που έκανε ντουζ στο Μονουμεντάλ και από την αποχέτευση έβγαιναν περιττώματα.

«Έχουμε προβλήματα και με τα γήπεδα... Στο Χουάν Πίντο Ντουράν θα ήθελα να έχω ένα σωστό γήπεδο ή ένα ντους. Υπάρχουν τρία ντους που δεν λειτουργούν και απλά πρέπει να περιμένουμε στην ουρά για ένα ντους Μια ομάδα δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι.

Στο Μονουμεντάλ ήμουν για ντους και έβγαιναν περιττώματα από την αποχέτευση. Λοιπόν, είναι εθνική ομάδα ή ομάδα τρίτης διαλογής;».

Μετά το ξέσπασμα αυτό του μεγαλύτερου αστέρα της ομάδας, ένας επιχειρηματίας, ο Λεονάρντο Φάρκας προθυμοποιήθηκε να πληρώσει για να διορθώσει τα προβλήματα των εγκαταστάσεων, αλλά ο Σάντσες τον ενημέρωσε πως ο πρόεδρος της ομοσπονδίας του υποσχέθηκε πως θα λυθούν τα περισσότερα εξ' αυτών, με τον Χιλιανό επιθετικό να προτείνει στον επιχειρηματία να βάλουν μισά μισά τα χρήματα για να φτιάξουν το γήπεδο.

«Δεν μπορεί η Εθνική μας ομάδα να μην έχει καν ποιοτικά ντους στο Χουάν Πίντο Ντουράν» και ανακοίνωσε ότι «πείτε σε όποιον αφορά πού καταθέτω 20 εκατομμύρια για να βελτιώσω αυτές τις εγκαταστάσεις. Δεν το πίστευα μέχρι που είδα το βίντεο του Αλέξις Σάντσες» είπε ο Λεονάρντο Φάρκας.

