Η Ουρουγουάη του Μπιέλσα έκανε μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος ό,τι δεν είχε καταφέρει τα τελευταία 63 χρόνια!

Ο Λιονέλ Μέσι δεν έψαξε να βρει δικαιολογίες για να εξηγήσει την ήττα της Αργεντινής από την Ουρουγουάη. Την πρώτη της αφότου κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στο Μουντιάλ του Κατάρ. «Ξέραμε το παιχνίδι που θα αντιμετωπίσουμε. Είναι έντονοι, παίζουν ένας εναντίον ενός, έχουν physicality και ταχύτητα στη μέση του γηπέδου. Δουλεύουν πολύ καλά και στο γήπεδο δημιουργούν μεγάλο κίνδυνο. Μας ήταν δύσκολο να βρούμε την μπάλα, δεν αισθανθήκαμε ποτέ άνετα, δεν μπορούσαμε να έχουμε μεγάλες κατοχές και μπήκαμε στον ρυθμό τους», ανέφερε σε δηλώσεις του στο τέλος του αγώνα ο pulga και πρόσθεσε: «Χωρίς αμφιβολία μπορείτε να δείτε το χέρι του Μπιέλσα».

Ο ίδιος ο «El Loco» δεν θέλησε να πάρει τα εύσημα για τη νίκη, «δεν ήταν ένας αγώνας που καθορίστηκε από τακτικές επιλογές, αμυνθήκαμε πολύ και αρκετά καλά, πιέσαμε στην ανάκτηση της μπάλας, μπορέσαμε να δημιουργήσουμε στιγμές καλού ποδοσφαίρου», τόνισε συνοψίζοντας το 2-0 της ομάδας του επί της Αργεντινής, ενώ φρόντισε και να κατευνάσει τα... πνεύματα λέγοντας, «το να νικήσεις τον παγκόσμιο πρωταθλητή δεν σου δίνει τίποτα από αυτά που έχει πετύχει ο αντίπαλος».

Η δική του Ουρουγουάη βέβαια κατάφερε να επικρατήσει επί των Βραζιλίας και Αργεντινής στο ίδιο ημερολογιακό έτος για πρώτη φορά από το 1960!

Uruguay have beaten Brazil and Argentina in the same calendar year for the first time since 1960.



◉ 2-0 vs. 🇧🇷

◉ 0-2 vs. 🇦🇷



Marcelo Bielsa masterclasses. 🪣 pic.twitter.com/472GCSlLRI