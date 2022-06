Οι παίκτες της εθνικής Ουκρανίας δεν μπόρεσαν να αφιερώσουν την πρόκριση στο Μουντιάλ προς τους συμπατριώτες τους και μετά τον αποκλεισμό από την Ουαλία «λύγισαν» μπροστά στο κοινό τους.

Υπερέβησαν εαυτόν, δήλωσαν παρών για την πατρίδα τους και έφτασαν ένα βήμα από το Μουντιάλ, όσο εκείνη βιώνει τον πόλεμο. Ωστόσο, οι παίκτες της εθνικής Ουκρανίας δεν μπόρεσαν τελικά να ολοκληρώσουν την «ιερή» αποστολή τους που ήταν η πρόκριση στο Κατάρ, σταματώντας στο εμπόδιο της Ουαλίας (1-0) και στο φινάλε του ματς παραδόθηκαν στα συναισθήματα τους και ξέσπασαν σε κλάματα μπροστά στο κοινό τους που βρέθηκε στο Κάρντιφ για να τους στηρίξει.

Τόσο ο κάπτεν και «μοιραίος» Αντρέι Γιαρμολένκο που στάθηκε άτυχος και χρεώθηκε το καθοριστικό όπως αποδείχθηκε αυτογκόλ, όσο και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, «λύγισαν» καθώς χειροκροτούσαν τους συμπατριώτες τους στην κερκίδα, με το σπαρακτικό τους κλάμα να αποτελεί το στιγμιότυπο της αναμέτρησης.

